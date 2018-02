Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adeptos "leoninos" insultam jornalistas à saída da Assembleia Geral

Repórteres no local necessitaram da proteção da PSP.

21:23

Após a Assembleia Geral do Sporting que ditou a continuidade de Bruno de Carvalho na presidência do Sporting, alguns adeptos e sócios leoninos insultaram e tentaram agredir alguns jornalistas presentes no local, pelo que foi necessária a intervenção da PSP.



Os ânimos exaltaram-se no exterior do Pavilhão João Rocha, com alguns adeptos a aguardarem a chegada dos repórteres para os insultar. Esta situação ocorreu após o discurso de Bruno de Carvalho, que apelou a um boicote aos media e aos jornais desportivos.



Em atualização