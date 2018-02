Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho mantém-se na liderança do Sporting

Presidente leonino conseguiu quase 90% dos votos e apelou a um boicote à comunicação social.

20:59

Os sócios do Sporting aprovaram este sábado a continuidade de Bruno de Carvalho na presidência do clube, numa Assembleia Geral (AG) em que passaram também as propostas da direção de alterações aos estatutos e ao regulamento disciplinar.



O presidente da Mesa da AG, Jaime Marta Soares, anunciou que a continuidade dos órgãos sociais foi aprovada com 89,55% de votos favoráveis, numa reunião magna com a presença de quase 6 mil sócios e que se realizou no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



As alterações aos estatutos tiveram o aval de 87,3% depositados em urna e as mudanças ao regulamento disciplinar receberam uma aprovação de 87,8%, ambos bem acima da maioria de três quartos exigida pelos estatutos.



"Hoje foi a prova que temos um Sporting Clube de Portugal pujante", foi a primeira reação de Bruno de Carvalho após a divulgação dos resultados. "A partir de hoje não há grupos nem grupinhos", acrescentou o presidente do Sporting.



Bruno de Carvalho pediu ainda aos adeptos e aos comentadores afetos ao clube para que boicotem a comunicação social, afirmando que só assim a instituição será respeitada



"Não vejam nenhum canal de televisão português - a não ser a Sporting TV. Não comprem mais jornais [...] Que todos os comentadores afetos aos Sporting abandonem de imediato os programas", afirmou ainda Bruno de Carvalho no discurso de vitória: "Chega de programas que é só caluniar e difamar".



Bruno de Carvalho disse ainda que a AG de hoje foi a prova de que o Sporting está pujante e vivo e que não há volta atrás e que o assunto dos sportinguistas e sportinguistas 'aziados' terminou.



"Que fique claro, a partir de hoje não há grupos, nem grupinhos, há órgãos sociais que têm a honra de vos servir", acrescentou, dizendo que uma maioria silenciosa passou a "maioria ruidosa".



No discurso final, Bruno de Carvalho disse também que os rivais andavam todos contentes porque lhes foram oferecer emails, mas que nada temia.



"Que fiquem desenganados os nossos rivais, que andam todos contentes porque lhe foram oferecer emails. Podem pôr todos os emails publicamente, nunca seremos a vergonha que eles são", assinalou.



Esta reunião magna aconteceu duas semanas depois de uma outra em que Bruno Carvalho foi confrontado com críticas às alterações propostas pelo Conselho Diretivo e acabou por retirar os pontos da discussão e abandonar a AG.



Pontos aprovados:

Alteração dos estatutos: 87,3% a favor

Regulamento disciplinar: 87,8% a favor

Continuidade dos órgãos sociais: 89% a favor



Dois dias depois, alegando inexistência de condições para o debate, e queixando-se de ingratidão e de falta de apoio, anunciou outra AG para votar novamente estas duas propostas e a sua própria continuidade na liderança do clube de Lisboa, do qual é presidente desde 2013.



Entre as alterações aos estatutos está a criação de um conselho estratégico, composto no máximo por 15 elementos escolhidos pelo presidente da direção e que substituirá o Conselho Leonino, órgão consultivo com 50 membros que Bruno de Carvalho se propõe extinguir no final do mandato.



As mudanças no regulamento disciplinar preveem um agravamento do período máximo de suspensão de sócios de um para oito anos para infrações às normas, além de novas redações relativas aos deveres dos sócios, definindo uma série de atos e comportamentos que serão considerados lesivos para o Sporting.



O presidente do Sporting tinha anunciado que se demitia de imediato no caso de um dos dois primeiros pontos não passar, o que aconteceria se não tivessem 75% de votos favoráveis, como determinam os estatutos, e definiu a mesma margem para se manter no cargo, assegurando que, se saísse, não se recandidatava.



Bruno de Carvalho foi eleito pela primeira vez em 2013, com uma votação superior a 50%, tornando-se o 42.º presidente do Sporting, e foi reconduzido há menos de um ano com uma vitória esmagadora, de 86,13%.