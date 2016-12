Cinismo bracarense castiga ineficácia dos leões

92' - Aflição na área leonina. Patrício faz defesa defeituosa e a bola quase entra na baliza.Coates remata de cabeça, mas o lance tem o final do costume: as mãos de MatheusÁrbitro expulsa um dos elementos do banco do Braga. É o treinador dos guarda-redes.por demorar a repor a bola em jogo.Pouca fé em Alvalade. Muitos adeptos vão abandonando as bancadasBakic entra para o lugar de Rui Fonte.Rui Fonte por protestos, João Pereira, logo de seguida, por derrubar adversário junto à área leonina.Joel Campbell remata uma bomba do meio da rua e acerta em Pedro Tiba, que fica estendido no relvadoJesus esgota alterações: entra André, sai Bryan Ruiz.Xeka dá o lugar a Pedro Tiba.Bruno César entra para o lugar de Zeegelaar.Wilson Eduardo remata colocado de fora da área e bate Rui Patrício, que podia ter feito bem melhor. No início da jogada, a bola já tinha batido no poste de PatrícioSai Alan para dar lugar a Hassan.Adrien Silva remata colocado, mas sai fraco e Matheus agarra sem dificuldadeBryan Ruiz derrubado à entrada da área do Braga.Grande desmarcação de Zeegelaar, que cruza para a cabeça de Ruiz. Mas a bola vai à figura de MatheusAdrien Silva apanha uma bola perdida à entrada da área do Braga, enche o pé, mas o remate sai muito ao lado.Livre do Braga leva cruzamento perigoso à área do Sporting. Defesa consegue aliviar.Sporting entra cheio de energia na segunda parte. Equipa instala-se no meio-campo do adversário.Choque violento entre Adrien Silva e Matheus. O guarda-redes do Braga fica muito queixoso. Árbitro marca falta para os bracarenses.Gelson Martins cabeceia ao poste.Na cobrança do canto, Adrien cabeceia com perigo. Matheus defende com segurança.- Douglas aparece na área do Braga a cabecear com perigo. Dá cantoSai o desinspirado central Rúben Semedo para entrar DouglasO jogo chega ao intervalo com um nulo no marcador que não espelha o que se passou em campo. Jogo vivo, com ambas as equipas a criar oportunidades. A mais flagrante foi a do Braga, com Wilson Eduardo a ter um lance que tão depressa não esquecerá – conseguiu falhar com a baliza escancarada, depois de fintar Rui Patrício. O Sporting permitiu atrevimento inicial do Braga, mas acaba o primeiro tempo mais pressionante e perigoso.



47' - Intervalo em Alvalade



39' - Susto em Alvalade. Gelson Martins divide lance com Marcelo Goiano e fica imóvel no relvado. Cartão amarelo para o jogador do Braga. Gelson parece recuperar.



35' - Perigo na área do Braga. Gelson calvaga pelo corredor, serve Adrien na área e este oferece a bola a Campbell que se atrapalha com ela. Péssimo desfecho para um grande lance.



32' - Grande remate de Gelson leva a bola a centímetros do poste esquerdo de Matheus. Grande susto para o Braga. Rui Mateus recuperou da lesão e voltou ao jogo



30' - Rui Fonte cai em lance com William e fica muito queixoso. Está fora das quatro linhas e o jogo prossegue.



27'- Matheus e Gelson chocam na área. O guardião agarra a bola mas fica lesionado. Jogo interrompido.



25' - Braga outra vez perigoso. Ricardo Horta aparece solto na área, mas não consegue armar o remate.



24' - Mais uma grande jogada do veterano Alan leva perigo à área leonina. Mas o cruzamento do brasileiro não encontra os pés de nenhum companheiro. Noite muito desinspirada da defesa do Sporting, sobretudo de Rúben Semedo.



20' - Gelson Martins volta a ter boa arrancada pela direita, mas o cruzamento morre nas mãos de Matheus



15'- Inacreditável. Grande Oportunidade para o Braga. Wilson Eduardo recebe passe de mestre de Alan, tira Patrício do caminho e consegue a proeza de falhar a baliza no último toque. O falhanço da época.



12' - Boa jogada do Sporting com Zeegelaar a cruzar com perigo para a área. Matheus antecipou-se a Bas Dost.



7' - Grande oportunidade para o Sporting. Brian Ruiz aparece em excelente posição na área a cabecear para defesa segura de Matheus.



6' - Lance polémico junto à área do Sporting. Wilson Eduardo corre para a baliza e é travado por Coates e Semedo. Wilson pede falta, árbitro manda jogar.



4' - Primeio sinal de perigo em Alvalade. Gelson isola-se pela direita e o guardião do Braga, Matehus, sai da baliza fora de tempo. O extremo tenta o chapéu de ângulo apertado mas a bola sai ao lado



2' - Adrien Silva é derrubado num lance mais duro e tem de receber assistência médica. Aparentemente está tudo bem



0' - Começou o jogo em Alvalde.



O Sporting recebe esta noite em Alvalade o Braga, em encontro a contar para a 14ª jornda da I Liga. As duas equipas estão separadas por um ponto na tabela classificativa, com o Sporting em terceiro com 27 pontos e o Braga em quinto com 26. O Guimarães venceu este domingo o Setúbal e igualou, provisoriamente, a pontuação do Sporting.



O encontro marca o primeiro desafio dos bracarenses depois da saída de José Peseiro do cargo de treinador. Jorge Simão, ex-Chaves, já foi apresentado como novo técnico, mas este domingo a equipa será orientada por Abel Ferreira, da equipa B.



Para o Sporting, o jogo é a oportunidade de recuperar terreno, depois da derrota na Luz com o Benfica. Os leões entram em campo a oito pontos da liderança e não podem perder mais terreno na luta pelo título.



As equipas vão apresentar os seguintes onzes:



Sporting

Rui Patrício;

João Pereira, Coates, Rúben Semedo e Zeegelaar;

William, Adrien, Gelson Martins e Campbell;

Bryan Ruiz e Bas Dost



Suplentes: Beto, Bruno César, André, Douglas, Elias, Esgaio e Alan Ruiz.



Braga

Matheus;

Baiano, Ricardo Ferreira, André Pinto e Goiano;

Xeka, Vukcevic, Ricardo Horta e Wilson Eduardo;

Alan e Rui Fonte



Suplentes: Tiago Sá, Bakic, Hassan, Martínez, Djavan, Tiba e Artur Jorge.