Acompanhe ao minuto: Sporting 0 - 0 Feirense

----------O Sporting pode este domingo ficar a dois pontos do segundo lugar da I Liga de futebol, ocupado pelo FC Porto, caso triunfe na receção ao Feirense, em jogo da 16.ª jornada da prova.Poucos dias após a polémica eliminação da Taça da Liga, os 'leões' recebem o Feirense, que ocupa a 15.ª posição, três pontos acima da zona de despromoção, um dia depois de o FC Porto ter empatado em casa do Paços de Ferreira.O Sporting parte para este encontro a 11 pontos do líder Benfica, que, no sábado, venceu fora o Vitória de Guimarães (2-0), estando, por isso, proibidos a perder mais pontos para o topo da tabela.O encontro entre o Sporting e o Feirense está marcado para as 20:15 e é o penúltimo da ronda, que fecha na segunda-feira, com a receção do Moreirense, 17.º e penúltimo posicionado, ao Belenenses, 11.º.