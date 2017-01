Sporting 1 - 0 Paços de Ferreira

Defendi, Baixinho, Vasco Rocha, Pedro Monteiro, Bruno Santos, Mateus, Christian, Barnes Osei, Pedrinho, Valente, Whelton.

12' - Falta assinalada a Monteiro, que vê oe dá um penálti ao Sporting.Sporting continua no ataque. Bryan Ruiz cabeceia por cima da baliza do Paços de Ferreira.- Gelson lança a bola para o pé da baliza, mas os colegas de equipa desperdiçam oportunidade para marcar.- Começa o jogo em Alvalade.O Sporting e o Paços de Ferreira encontram-se, este sábado, em mais uma partida a contar para a 19.ª jornada da Liga Portuguesa de Futebol. Adivinha-se um jogo renhido, uma vez que ambas as equipas precisam de ganhar.Já são conhecidos os onzes escolhidos para este embate.Patrício, Schelotto, Paulo Oliveira, Rúben Semedo, Bruno César, William, Gelson, Adrien, Bryan Ruiz, Alan Ruiz e Bas Dost.