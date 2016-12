Sporting abre portas do estádio para treino solidário de natal

A equipa de futebol do Sporting realizou hoje um treino solidário de natal com entrada livre, no Estádio José Alvalade, que teve como iniciativa a entrega de presentes dos adeptos sportinguistas à fundação dos 'leões'.

Perante cerca de 3 mil adeptos presentes nas bancadas, o treinador do Sporting, Jorge Jesus, deixou uma mensagem de agradecimento.

"Obrigado por terem participado nesta quadra e neste dia de solidariedade com a nossa família sportinguista. Boas festas e um bom ano", afirmou.

O que achou desta notícia?







33.3% Muito insatisfeito

33.3%





66.7% Muito satisfeito