Sporting acusa No Name de imitarem som de ‘Very Light’

Fonte dos encarnados disse aoque, "mesmo em resposta a provocações por claques com graves insultos à memória de Eusébio, o Benfica repudia todos os cânticos que atentem contra o fair-play desportivo".

O diretor de comunicação do Sporting, Nuno Saraiva, acusou este sábado os No Name Boys de "desumanidade canalha" no jogo de futsal entre águias e leões (1-1), no Pavilhão da Luz."Decidiram imitar o som de um ‘very light’", referiu o diretor de comunicação do Sporting na rede social Facebook."Onde estão agora as virgens ofendidas que rasgaram as vestes com o mau gosto dos Super Dragões? Onde está a comunicação social que se apressou a fazer alarido quando o visado era o Benfica? Onde está a Direção do clube perante tamanha indignidade e falta de decência? Onde está a justiça desportiva e o Ministério Público? E depois ofendem-se quando se denuncia a subserviência", acrescentou o dirigente