Sporting anuncia saída de Tanaka para o Vissel Kobe

Tanaka tinha contrato válido com o Sporting até 30 de junho de 2019 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

A SAD do Sporting anunciou hoje a concretização da transferência definitiva do futebolista japonês Junya Tanaka para o Vissel Kobe, clube do Japão que ficou em sétimo lugar na principal liga daquele país na última época.Num comunicado na sua página do Facebook, o Sporting revela que chegou a acordo para a transferência dos direitos económicos e desportivos de Tanaka para o Vissel Kobe, ficando a SAD com 50 por cento do valor de uma futura transferência.Junya Tanaka, de 29 anos, tinha sido cedido por empréstimo do Sporting ao japoneses do Kashiwa Reisol no início da época em curso, clube que o avançado representara entre 2009 e 2014, até ingressar em Alvalade.