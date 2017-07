Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting apoia Pinto da Costa

Líder portista seguido com todo o cuidado após queda violenta.

Por Sérgio Pereira Cardoso e Mário Figueiredo | 01:30

A recuperar e de bom humor. Apesar do grande susto e dos ferimentos sofridos na sequência de uma violenta queda num lanço de escadas em casa, Pinto da Costa mantinha-se ontem bem-disposto e sem grandes dores.



Ao seu lado, têm estado a companheira, Sílvia Costa, e os filhos, Joana e Alexandre. Mas o apoio tem chegado de vários lados, incluindo de rivais de Lisboa: o Sporting enviou os desejos de recuperação ao líder portista.



A união familiar em torno do presidente do FC Porto tem sido evidente no Hospital de S. João, no Porto.



Segundo o que o CM apurou, logo no dia do acidente - que ocorreu na madrugada de sexta-feira -, Joana esteve com o pai, de 79 anos. Alexandre encontrava-se no estrangeiro (ver caixa) e foi ontem à unidade hospitalar.



Pinto da Costa está sob forte vigilância e medicado para ter o conforto possível na sequência da fratura de várias costelas, lesões que, naturalmente, provocam fortes dores e exigem uma recuperação cuidada, principalmente tendo em conta a idade do líder portista.



O dirigente tem recebido, por diversas vias, muitas mensagens de desejos de rápida recuperação, incluindo de clubes como o Sporting. Ainda assim, segundo soube o CM, a indicação dos médicos passa por tentar manter o presidente do FC Porto longe do telemóvel.



Pinto da Costa caiu nas escadas da casa que partilha com Sílvia, num condomínio de Vale Pisão, Santo Tirso.



Embateu com a cabeça numa superfície de vidro e foi a mulher que, após falha do alarme da moradia, acorreu à portaria do resort para se dar o alerta. Foi encontrado pelos bombeiros consciente e muito queixoso.



Filho viajou de imediato

Alexandre Pinto da Costa encontrava-se fora do País quando foi informado do acidente grave que o pai tinha sofrido durante a madrugada.



Marcou imediatamente viagem de regresso, tendo chegado a Portugal ainda durante a passada sexta-feira, acompanhando ontem presencialmente a evolução clínica de Pinto da Costa.



Recorde-se que pai e filho - empresário que deixou recentemente a firma Energy Soccer - reataram relações no início da década, após vários anos desavindos na sequência de uma zanga devido à transferência de Sérgio Conceição, em 1998, do FC Porto para a Lazio.



Está a ganhar mobilidade

O FC Porto informou ontem, através do Porto Canal, que o presidente portista iniciou, durante o dia de ontem, "o processo de mobilização" no Hospital de S. João, no Porto, começando a debelar as dificuldades naturais na sequência da fratura de três costelas, também de acordo com a informação do clube.



Os dragões confirmam igualmente que o dirigente se vai manter internado naquela unidade hospitalar durante os próximos dias, o que já tinha sido referido pelo médico do FC Porto, Nélson Puga, que, ainda na sexta-feira, destacou as sequelas "desconfortáveis, mas não graves" da queda que Pinto da Costa, de 79 anos, sofreu nas escadas da moradia em Santo Tirso.



Relações retomadas com Bruno

A mensagem de melhoras que o Sporting fez chegar a Pinto da Costa é mais um episódio no aproximar institucional entre os clubes rivais, após o reatar de relações assumido na fase final da época passada entre ambos os presidentes numa troca de cartas.



Ao que o CM apurou, da parte do Benfica - os emblemas estão, nesta altura, de costas voltadas - nada foi enviado para o presidente dos dragões.



Trabalhou até tarde na sexta-feira

Pinto da Costa não se desliga do clube que preside e, sabe o CM, pouco tempo antes da queda violenta em casa, continuava, ao telefone, a tratar de assuntos relativos à equipa principal dos dragões.



Aliás, tal como o próprio médico do clube garantiu, mesmo nas conversas que tem no hospital o líder do FC Porto quer ficar sempre a par do que se passa com o plantel às ordens de Sérgio Conceição.