Sporting aposta no futsal para surdos

Equipa tem um plantel composto por 15 jogadores.

21:49

O Sporting apresentou esta sexta-feira a sua equipa de futsal para surdos, a 13.ª modalidade adaptada do emblema lisboeta, que resulta de um protocolo de três anos com a Associação de Surdos do Porto, atuais bicampeões nacionais.



A equipa, que tem um plantel composto por 15 jogadores, esta sexta-feira todos apresentados, vai ser treinada por Paulo Teixeira e irá começar já a competir no próximo fim de semana, na Taça dos Campeões Europeus, que vai decorrer em Madrid.



"Continuamos a fazer história e a seguir políticas desta direcção, reforçando o estatuto de potência mundial do desporto paralímpico. Aos atletas e técnicos que agora se juntam, sejam bem-vindos. O vosso sucesso é e sempre será o sucesso do Sporting", afirmou Rui Caeiro, elemento do conselho diretivo do clube com a tutela das modalidades.



Na cerimónia de apresentação, que decorreu no Estádio José Alvalade, estiveram também presentes o ex-nadador Nuno Laurentino, agora adjunto do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, e o presidente da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, Mário Lopes.



O futsal para surdos é a 55.ª modalidade do Sporting, 13.ª adaptada, e irá durar pelo menos até 2021, ano em que se realizam os Jogos Surdolímpicos.