Sporting apresenta queixas disciplinares contra o Benfica

Também Jonas é mencionado, depois do empurrão a Nuno Espírito Santo, treinador dos azuis e brancos.Em atualização

O Sporting apresentou várias queixas disciplinares contra o Benfica após o clássico frente ao FC Porto, no Estádio da Luz.Entre os alvos das queixas surgem os nomes de Samaris, Rui Vitória e do diretor de comunicação do clube, Luís Bernardo.O jogador grego é acusado de agredir um adversário. Já Rui Vitória terá, segundo o clube leonino, ameaçado um árbitro durante uma conferência de imprensa.