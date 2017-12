Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting avança com participação do Benfica ao Ministério Público

Leões querem que seja investigado acesso "ilegítimo" a informação e dados privados.

22.12.17

O Sporting vai avançar com uma participação do Benfica depois do clube rival ter, alegadamente, intimado pessoas e empresas que terão descarregado os emails ligados ao clube que foram disponibilizados online.



Fonte oficial do Sporting confirmou ao CM, esta sexta-feira, que tal decisão se prende com a desconfiança do clube relativamente aos dados apurados pelo Benfica para conseguir tal informação. O clube de Alvalade terá achado "estranho" que o Benfica tenha acesso a tais dados, sabendo que pessoas e empresas conseguiram descarregar os referidos emails.



A provar-se, o clube liderado por Bruno de Carvalho admite que se esteja perante um caso de "acesso ilegítimo" a informação privada.



Em atualização