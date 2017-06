Sporting Braga com seis reforços no arranque da época

O que achou desta notícia?







O Sp. Braga é a primeira equipa da Liga a regressar ao trabalho com vista à nova temporada, apresentando-se ontem com seis dos reforços. A estreia oficial é no dia 27 de julho com a 1.ª mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa.Das caras novas, apenas Jefferson (emprestado pelo Sporting) esteve ausente. Marcaram presença Esgaio (ex-Sporting), Raúl Silva, Fransérgio e Dyego Souza (todos ex-Marítimo), Sequeira (ex-Nacional) e Paulinho (ex-Gil Vicente), a que se juntam Fábio Martins e Bakic, que regressam dos empréstimos a D. Chaves e Alcórcon (II Liga espanhola).Nos próximos dias são esperados Vukcevic, Luther Singh, Xadas, Bakic (mais uns dias de férias por terem estado nas respetivas seleções) e Ricardo Horta (está nos sub-21) que, segundo fonte do clube, deverá continuar em Braga após o empréstimo do Málaga.