Sporting cancela conferência de Jorge Jesus

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O Sporting cancelou a conferência de Jorge Jesus desta sexta-feira, alegando "desrespeito pela instituição e pelos seus sócios e adeptos, por parte de algumas instâncias que regulam o futebol português".O Sporting anulou no próprio dia a conferência de imprensa de Jorge Jesus que habitualmente se realiza na véspera dos jogos a contar para a Liga (o Sporting joga este sábado com o Desportivo de Chaves para a 17.ª jornada).Além disso, o Sporting "não realizará qualquer tipo de atividade Media da sua equipa principal de futebol profissional, para além do que está regularmente estipulado, voltando a fazê-lo antes do jogo com o Club Sport Marítimo", pode ler-se em comunicado.