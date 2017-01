Sporting cede Petrovic por empréstimo ao Rio Ave

O que achou desta notícia?







O Rio Ave anunciou esta terça-feira a contratação do futebolista internacional sérvio Radosav Petrovic, que chega por empréstimo do Sporting, depois de ter sido pouco utilizado pelos 'leões' na primeira metade da temporada.O médio de 27 anos chega a Vila do Conde por empréstimo até final da temporada e com apenas 138 minutos nas 'pernas', alcançados nos três jogos em que foi utilizado pelo técnico Jorge Jesus.Petrovic, que já vestiu a camisola da seleção sérvia por 44 vezes, chegou no início da temporada ao Sporting, depois de passagens pelo Dinamo Kiev, Genclerbirligi, Blackburn Rovers e Partizan Belgrado.