Sporting chega a Astana com temperatuda de 24 graus negativos

Equipa de Jorge Jesus vai treinar no Astana Arena, um recinto coberto e climatizado.

A equipa de futebol do Sporting chegou esta quarta-feira ao Cazaquistão, depois de uma viagem de sete horas, onde na quinta-feira defronta o Astana em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.



Na capital cazaque, onde aterraram às 11h30 locais (05h30 em Lisboa), os 'leões' encontraram uma temperatura de 24 graus negativos.



Ainda hoje, a equipa orientada por Jorge Jesus vai treinar no palco do jogo, o Astana Arena, um recinto coberto e climatizado, que deverá ter uma temperatura de 18 graus.



O encontro de quinta-feira, que terá início às 16h00 de Lisboa, será arbitrado pelo francês Ruddy Buquet.



A visita a Astana marca a estreia dos 'leões' na presente edição da Liga Europa, depois de a equipa ter sido terceira classificada no grupo D da Liga dos Campeões, atrás do FC Barcelona e da Juventus.