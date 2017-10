Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting com ataque no máximo para a Juventus

Podence, Doumbia e Bas Dost aptos a defrontar italianos.

Por Mário Figueiredo | 11:36

Jorge Jesus vai contar com o ataque leonino na máxima força no jogo de quarta-feira com a Juventus para a Liga dos Campeões, onde terá à disposição Bas Dost, Podence e Doumbia, que já está recuperado da lesão da coxa esquerda.



O técnico leonino vê assim aumentadas as opções para um jogo que se prevê difícil e determinante para as contas e o futuro dos leões na Liga dos Campeões, onde disputa com Barcelona e Juventus um lugar nos oitavos de final da prova.



Bas Dost, que chegou a a abandonar um treino da seleção holandesa, está apto. O mesmo sucede com Doumbia que já está totalmente recuperado da lesão da coxa esquerda sofrida na partida com o Barcelona (0-1), também para a Champions.



Podence volta a ser opção e pode mesmo ser o substituto de Alan Ruiz no apoio ao ponta de lança. O jovem leonino, de 21 anos, fez uma grande exibição frente ao Oleiros, jogo no qual fez três assistências para golo, numa vitória por 4-2, que mantém os leões na disputa pela Taça de Portugal.



Podence parece estar de volta à melhor forma física. Jesus já traçou elogios ao jogador que já fez uma dupla demolidora com Bas Dost.