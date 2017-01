Sporting confirma regresso de Francisco Geraldes e Podence

André Geraldes e Gauld regressam do Setúbal

Também esta terça-feira, o Sporting anunciou a reintegração no seu plantel dos futebolistas André Geraldes e Ryan Gauld, que estiveram cedidos por empréstimo ao Vitória de Setúbal.



"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que decidiu reintegrar no seu plantel de futebol profissional os jogadores André Geraldes e Ryan Gauld. A Sporting SAD deseja a André Geraldes e Ryan Gauld, neste seu regresso a casa, as maiores felicidades profissionais e pessoais", lê-se no sítio oficial dos 'leões' na Internet.



O defesa André Geraldes, de 25 anos, e o médio escocês Ryan Gauld, de 21, alinharam nos setubalenses até dezembro de 2016, quando o Vitória de Setúbal eliminou o Sporting da Taça de Portugal, nos oitavos de final, tendo sido admitido, pelo presidente 'leonino', Bruno de Carvalho, que ambos seriam emprestados ao Desportivo de Chaves.



O Sporting confirmou esta terça-feira o regresso do médio Francisco Geraldes e do avançado Daniel Podence, jovem futebolistas formados no clube e que alinharam por empréstimo no Moreirense na primeira metade da temporada.Numa nota publicada no seu site oficial, o emblema de Alvalade referiu que chegou a acordo com a formação de Moreira de Cónegos para o retorno dos dois jogadores portugueses, seguindo em sentido contrário o extremo angolano Ary Papel, por empréstimo.Geraldes, de 21 anos, fez 20 jogos e marcou dois golos em todas as provas pelo Moreirense, enquanto Podence, também de 21 anos, alinhou em 18 partida e fez quatro tentos. Os dois jogadores foram cruciais na histórica conquista da Taça da Liga do clube minhoto.