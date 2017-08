Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting conhece esta sexta-feira o adversário no acesso à Liga dos Campeões

Hipóteses do sorteio são Hoffenheim, Young Boys, Istambul Basaksehir, Steaua Bucareste e Nice.

Por Lusa | 08:03

O Sporting fica esta sexta-feira a conhecer o adversário no 'play-off' de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, num sorteio para o qual entrará com o estatuto de cabeça de série.



No sorteio, que se realiza em Nyon, Suíça, às 11h00, os 'leões' têm como possíveis adversários os alemães do Hoffenheim, os suíços do Young Boys, os turcos do Istambul Basaksehir, os romenos do Steaua Bucareste e os franceses do Nice.



Para ter o estatuto de cabeça de série, o Sporting beneficiou de um 'milagre', pois precisava que quatro de cinco equipas fossem eliminadas, de um lote composto por Ajax, CSKA Moscovo, Dínamo Kiev, Viktoria Plzen e Club Brugge, sendo que apenas os russos conseguiram o apuramento.



Na fase de grupos da Liga dos Campeões, estão já o Benfica, campeão português, e o FC Porto, segunda classificado da I Liga de 2016/17.



Uma hora mais tarde realiza-se o sorteio da Liga Europa, com Sporting de Braga, como cabeça de série, e com Marítimo, sem esse estatuto, a tentarem juntar-se a Vitória de Guimarães, já qualificado para a fase de grupos.