Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting contrata fiscal de Capela

Hernâni Fernandes faz parte da estrutura e viaja com a equipa.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O Sporting contratou o antigo fiscal de linha do árbitro João Capela (e também de Hugo Miguel), Hernâni Fernandes, como conselheiro para a arbitragem, apurou o Correio da Manhã.



A contratação de Hernâni Fernandes, que abandonou a arbitragem na época passada por ter atingido o limite de idade (45 anos), tem causado alguma apreensão em diversos quadrantes.



Entre os leões, são questionadas as razões de contratar um árbitro que fez parte da equipa de João Capela, juiz que foi vetado pelos leões, depois do dérbi da Luz de 2012/13 em que o Benfica ganhou 2-0 num jogo com vários casos.



Também nos meandros da arbitragem, esta contratação é comentada. Hernâni Fernandes, presidente do conselho fiscal do Núcleo de Árbitros de Almada e Seixal, tem surgido nas zonas técnicas de Alvalade.



O caso mais polémico é o facto de ter assistido ao jogo Sporting-V. Setúbal (1-0) atrás do observador Andrelino Pena, que estava a avaliar o juiz Bruno Paixão.



Outra surpresa prende-se com o facto de Bruno Mascarenhas, dirigente leonino, ter conversado com Marco Ferreira, Pedro Henriques e António Marçal e acabar por contratar Hernâni Fernandes.



PORMENORES

Avença de mil euros

Hernâni Fernandes recebe em Alvalade uma avença de mil euros e tem viajado com os leões nas diversas deslocações, integrando a estrutura da equipa.



Casa do Benfica do Seixal

O Porto Canal mostrou imagens de Hernâni Fernandes a participar numa prova de atletismo com uma camisola da Casa do Benfica do Seixal.



"Dez anos não são dez dias"

"Dez anos não são dez dias, entrei em escolas A com o sonho de um dia poder-me estrear na equipa principal, não tenho palavras para descrever o que senti no momento em que entrei em campo", escreveu Rafael Leão, de 18 anos, no Instagram sobre a estreia e o golo ao Oleiros.



Doumbia aponta para a Juventus

Seydou Doumbia está a dar sinais positivos na recuperação da lesão muscular na coxa esquerda e pode estar apto a tempo de viajar para Turim para o jogo com a Juventus.



O costa-marfinense ainda não está a 100%, mas já trabalha no relvado e pode ser mais uma solução para Jesus.