Sporting culpa Vítor Pereira

Vítor Pereira, anterior presidente do Conselho de Arbitragem, e Fontelas Gomes, atual titular do cargo





A arbitragem nacional vive um dos momentos mais críticos, com árbitros e famílias a receberem proteção policial.

Vítor Pereira é o alvo da revolta do Sporting pelo atual estado da arbitragem portuguesa, apurou o. Para os leões, foi Vítor Pereira, anterior presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, quem conduziu o setor ao atual estado, pois deixou um leque de árbitros muito curto e acelerou promoções de juízes que não estavam preparados para a pressão de jogos de Benfica, FC Porto e Sporting.Segundo apurou o, em Alvalade acredita-se que Vítor Pereira "minou" a arbitragem portuguesa antes de aceitar o desafio de coordenar e modernizar a arbitragem brasileira. Os leões foram sempre grandes opositores e críticos da política de Vítor Pereira, acusando-o de favorecer o Benfica nas nomeações dos árbitros.Entre os alvos das críticas, está também a forma como a avaliação dos observadores e árbitros é feita. Osabe que a revolta do clube de Alvalade nada tem a ver com a política adotada por José Fontelas Gomes, atual presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, nem mesmo com os árbitros dos jogos, pois os leões consideram que estes não foram devidamente preparados para o elevado grau de exigência.