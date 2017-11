Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting dá 3 milhões a agente de Bruno de Carvalho

Cinco jogadores renderam comissões à empresa Buttonpath de Jose Fouto.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O Sporting já pagou mais de 3 milhões de euros a Jose Fouto em comissões pelos negócios das transferências de Ruben Semedo, Bruma, Paulo Oliveira, Marvin Zeegelaar e Naldo, apurou o Correio da Manhã.



Em causa estão exclusivamente os negócios que os leões comunicaram à CMVM e revelam os valores pagos à Buttonpath, empresa inglesa de Jose Fouto. A alegada promiscuidade entre o empresário espanhol e Bruno de Carvalho foi denunciada por Cátio Baldé ao CM, revelando que a "Buttonpath é responsável por 80 % das transferências do Sporting" e que é a única "empresa a que o presidente leonino admite pagar 10 % de comissão".



Foi a transferência de Ruben Semedo para o Villarreal que espoletou esta ‘guerra de comissões’. O central foi transferido por 14 milhões de euros e o Sporting pagou 1,4 milhões de euros em comissões. Catió Baldé soube pelo relatório e contas do Sporting que o clube tinha pagado 1,4 milhões de euros. Reuniu com o espanhol e pediu-lhe a sua parte, ao que este lhe respondeu que já tinha dividido a primeira tranche da comissão, no valor de 700 mil euros, com Bruno de Carvalho.



Baldé vai mais longe nas acusações e diz que Fouto é o único empresário a receber 10% nas transferências do Sporting porque "tem um acordo com o presidente". Outro caso é a transferência de Bruma, a primeira em que interveio Jose Fouto como advogado do representante do Galatasaray. Os 800 mil euros pagos à Buttonpath só foram revelados através do Football Leaks, que mostra o contrato e confirma o valor do pagamento.



Bruno fala do caso Baldé e Jose Fouto

Bruno de Carvalho voltou ao Facebook para falar das comissões. As acusações de Baldé só foram abordadas no último ponto do post: "Andamos a falar de dois agentes que quiseram bater um no outro. Mas eu quero lá saber de quem bateu em quem e do diz que disse!". Depois, recorre a fontes "nada fidedignas" para dizer que "Catió acusou o Zahavi de o ter enganado no negócio do Bruma". E que Baldé terá trocado "emails com Filipe Vieira para este o ajudar a construir uma infraestrutura de milhões" na Guiné. "Um homem que é tantas vezes enganado não tem dinheiro para isso. Baldé teve o azar de o CM ter aparecido no local quando se confrontava com Fouto. Bardamerda para as comissões", escreveu.



Reunião escaldante

A reunião entre Catió Baldé e Jose Fouto num hotel da capital na quinta-feira aqueceu e foi mesmo necessária a intervenção da polícia.



Identificados pela polícia

A polícia foi chamada ao hotel e identificou os empresários. Baldé não gostou de saber que tinha ficado de fora da comissão de 1,4 milhões de euros.



Ruben Semedo

O central de 23 anos trocou o Sporting pelo Villarreal a troco de 14 milhões de euros. 1,4 milhões foram para comissões.



Paulo Oliveira

O defesa-central de 25 anos foi transferido para o Eibar por 3,5 milhões de euros e foram pagos 230 mil euros em comissões.



Marvin Zeegelaar

O defesa holandês de 27 anos ingressou no Watford a troco de três milhões de euros. A comissão ficou em 300 mil euros.



Naldo

Naldo, defesa-central de 29 anos, foi vendido ao Krasnodar por 4,5 milhões. Comissão de 360 mil euros euros.



Bruma

O extremo de 23 anos ingressou no Galatasaray a troco de 10 milhões de euros em 2013. A Buttonpath arrecadou 800 mil euros em comissões.