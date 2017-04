Sporting de Braga 0-0 FC Porto

O que achou desta notícia?







Livre foi batido por Cartabia. Casillas segura.Falta de Danilo sobre Pedro Santos. Livre para o Braga.Cartão amarelo para Felipe.-----------Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Alex Telles, Danilo, André André, Óliver. André Silva, Soares e Brahimi.José Sá, Boly, Rúben Neves, Herrera, Corona, Diogo Jota e Otávio.Matheus, Baiano, Artur Jorge, Ricardo Ferreira, Djavan, Battaglia, Vukcevic, Gamboa, Cartabia, Rui Fonte e Pedro Santos.Tiago Sá, Velázquez, Rodrigo Pinho, Ricardo Horta, Alan, Xadas e Goiano.-----------O FC Porto procura hoje recolocar-se a um ponto de distância do Benfica, líder da I Liga portuguesa de futebol, necessitando para isso de vencer no estádio do Sporting de Braga, em jogo da 29.ª jornada da prova.A equipa portuense ficou mais pressionada para a sempre difícil deslocação ao recinto minhoto depois de o rival lisboeta se ter imposto na sexta-feira na receção ao Marítimo, por 3-0, aumentando para quatro pontos a vantagem na liderança do campeonato.A vitória no reduto do quarto classificado permitirá ao FC Porto inverter os papéis e colocar sob pressão o tricampeão -- que procura conquistar um inédito quarto título consecutivo - para o dérbi com o Sporting, no estádio José Alvalade, na próxima ronda.Hugo Miguel, árbitro da Associação de Futebol de Lisboa, dirige o encontro a partir das 20h30.