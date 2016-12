Sporting de Braga anuncia Jorge Simão como novo técnico

Jorge Simão, ex-técnico do Desportivo de Chaves, é o novo treinador do Sporting de Braga

O Sporting de Braga anunciou hoje que Jorge Simão, ex-técnico do Desportivo de Chaves, é o novo treinador da equipa de futebol.



Numa nota no seu sítio oficial, os minhotos informam que ambas as SAD "chegaram a acordo para que Jorge Simão assuma o cargo" no Sporting de Braga, "iniciando funções na próxima segunda-feira".



Acompanham Jorge Simão os treinadores adjuntos Gilberto Andrade, Luís Vilela e André São Miguel, sendo que Jorge Vital se mantém como treinador de guarda-redes.









O Sporting de Braga e José Peseiro rescindiram na sexta-feira o contrato que os unia por mais uma temporada e meia.



O desenlace do 'divórcio' deu-se após a eliminação da Taça de Portugal, quarta-feira, pelo Sporting da Covilhã, da II Liga (derrota caseira por 2-1).



Jorge Simão é o 15.º treinador de António Salvador, que em fevereiro de 2017 cumpre 14 anos como presidente do clube bracarense.



Fernando Castro Santos (o único estrangeiro), Jesualdo Ferreira (por duas vezes), Carlos Carvalhal, Rogério Gonçalves, Jorge Costa, Manuel Machado, António Caldas, Jorge Jesus, Domingos Paciência, Leonardo Jardim, Jorge Paixão, Sérgio Conceição, Paulo Fonseca e José Peseiro (por duas vezes) completam a lista. Jorge Simão, de 40 anos, passou antes por clubes como Atlético do Cacém, Sacavenense, Odivelas, Olivais e Moscavide, Estrela da Amadora, Belenenses, Atlético Clube de Portugal, Mafra e Paços de Ferreira.





