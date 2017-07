Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting de Braga apresenta 31 jogadores para época 2017/18

Apresentação da equipa contou com milhares de adeptos.

23:32

O Sporting de Braga apresentou este domingo 31 jogadores que constituem, para já, o plantel de futebol para a época 2017/18, no final do dia dedicado ao clube no centro da cidade.



A apresentação da equipa aos milhares de adeptos, que decorreu na Praça da República, em pleno centro da cidade, não trouxe novidades, a não ser o facto de o médio Mauro ter sido o único a não subir ao palco.



O médio brasileiro lesionou-se com gravidade em finais de novembro de 2016 e tem pela frente ainda vários meses de recuperação, pelo que, atualmente, não é opção para o treinador, Abel Ferreira.



De resto, foram apresentados os restantes 31 jogadores que constituem, neste momento, o plantel dos 'arsenalistas', onde se incluem cinco guarda-redes.



Confrontado com a ambição de António Salvador de ser campeão até ao centenário do clube, em 2021, Abel Ferreira notou que "o sonho comanda a vida" e que "os homens são do tamanho dos seus sonhos".



"Sabemos que é difícil, é uma tarefa muito difícil. É um grande desafio, tentar fazer mais com menos recursos do que os outros. Sabemos que em termos de orçamento é desigual, mas em termos de ambição, determinação, crer e com uma união muito grande, o presidente falou num sonho e acredito que se possa fazer o que ainda não foi feito até 2021", afirmou o técnico.