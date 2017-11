Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting de Braga avança com queixas-crime contra Nuno Saraiva

Queixas-crime surgem na sequência das declarações do diretor de comunicação do Sporting após o jogo entre as duas equipas.

13:22

O Sporting de Braga anunciou esta terça-feira a apresentação de queixas-crime contra o diretor de comunicação do Sporting, Nuno Saraiva, assim como participações disciplinares a este e à SAD 'leonina' ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.



As queixas-crime em relação a Nuno Saraiva, em nome da SAD bracarense e do seu presidente, António Salvador, surgem na sequência das declarações do diretor de comunicação do Sporting após o jogo entre as duas equipas, no domingo, da 11ª jornada da I Liga de futebol (2-2).



Depois de alguns considerandos sobre a partida e os lances mais polémicos, Nuno Saraiva focou-se na "excelente forma física do presidente António Salvador", assim como na que "os jogadores do Braga apresentam sempre que jogam" com o Sporting.



"São ambos, na minha opinião, um 'case study'. Um porque está em tão boa forma que chega sempre em tempo recorde à sala de imprensa de Alvalade, falando a uma velocidade estonteante, facto que aliás não acontece quando joga com Benfica ou Porto. Os seus jogadores que, contra o Sporting, acabam os 90 minutos como se estivessem a começar o jogo. Fantástico! Parabéns aos preparadores físicos do Braga pois conseguem ter um presidente com esta forma em linha absoluta com os seus atletas", escreveu no seu Facebook.



No comunicado desta terça-feira, a SAD 'arsenalista' nota que "nenhuma das acusações formuladas por esta sociedade sobre factos ocorridos durante o jogo Sporting-Sporting de Braga visou ou beliscou a instituição Sporting".



"Em conformidade com esta linha de pensamento e de conduta, são para esta sociedade absolutamente insuportáveis as insinuações contidas nas afirmações supra mencionadas e que, ainda que tornadas públicas por uma figura menor da instituição Sporting, são suscetíveis de vincular a mesma", afirma.



Os responsáveis minhotos esperam "uma tomada de posição pública" do presidente da SAD do Sporting, Bruno de Carvalho, no sentido de se demarcar das declarações de Nuno Saraiva.



"Que defina claramente se a instituição Sporting Clube de Portugal honra a grandeza do seu passado e dos seus valores ou se, por outro lado, se revê em suspeições torpes, insidiosas e rasteiras. Por não ser este o Sporting que aprendemos a respeitar e admirar, é para a SAD do Sporting de Braga fundamental que esta instituição, através da instância maior que é o seu presidente, se demarque inequivocamente do teor das afirmações produzidas pelo seu diretor de comunicação", pode ler-se.