Sp. Braga castigado pela UEFA por comportamento racista dos adeptos

O clube português foi ainda multado em 15 mil euros, por ter atrasado o início do jogo.

Por Lusa | 13:44

O Sporting de Braga vai receber o Hoffenheim, na Liga Europa de futebol, com parte do estádio encerrado, devido a castigo da UEFA, que considerou que os adeptos minhotos tiveram um comportamento racista no último encontro da competição.



O Comité Disciplinar do organismo que rege o futebol europeu revelou esta segunda-feira que o Sporting de Braga terá que fechar uma das bancadas do seu estádio, com uma capacidade mínima de 1.000 lugares, e que esse espaço será ocupado com uma tarja sobre o 'EqualGame', o programa criado pela UEFA para promover a diversidade.



O organismo considerou que alguns adeptos do clube minhoto tiveram um comportamento racista no jogo com o Ludogorets, da terceira jornada do Grupo C da Liga Europa e que terminou com uma vitória dos búlgaros por 2-0.



O próximo encontro em casa do Sporting de Braga nas competições europeias vai ser contra o Hoffenheim, a 23 de novembro, na quinta jornada do agrupamento da Liga Europa.



A UEFA confirmou ainda a suspensão por um jogo do técnico Abel Ferreira, que foi expulso perante o Ludogorets e falha na quinta-feira a deslocação dos minhotos à Bulgária.



