Sporting de Braga vence no Bessa

Com o resultado conseguido no Porto, equipa reforça o quarto lugar na I Liga.

Por Lusa | 20:21

O Sporting de Braga regressou esta quarta-feira aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer no terreno do Boavista, por 3-1, reforçando a quarta posição à passagem da 16.ª jornada.



Depois da derrota na visita ao Marítimo, na ronda anterior, o Braga venceu no Estádio do Bessa com golos de Danilo (14 minutos), Paulinho (79) e André Horta (88), enquanto Kuca (50) fez o tento da equipa portuense, que viu Fábio Espinho desperdiçar uma grande penalidade (66). O encontro terminou com expulsões de Raul Silva (59), do Braga, e Róbson (78), do Boavista.



O Sporting de Braga passou a somar 34 pontos, mais sete do que o Marítimo (5.º) -- hoje derrotado pelo Desportivo de Chaves -, enquanto o Boavista caiu para nono, com 20, menos dois do que os flavienses.