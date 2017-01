Braga marca nos descontos e garante fase final da Taça da Liga

O Sporting de Braga assegurou esta quarta-feira a presença na fase final da Taça da Liga de futebol, ao vencer na Madeira o Marítimo por 1-0, com um golo obtido já nos descontos pelo uruguaio Emiliano Velazquez.

Num encontro em que qualquer uma das formações tinha de vencer para garantir a vitória no grupo C, os 'arsenalistas' acabaram por obter o triunfo no quarto minuto de descontos por Emiliano Velazquez, numa alruta em que os insulares jogavam com menos um devido à saída por lesão do guarda-redes brasileiro Gottardi.

Com a vitória, o Sporting de Braga venceu o grupo com seis pontos, garantindo o apuramento, enquanto o segundo lugar foi para o Rio Ave, que recebeu e venceu o Sporting da Covilhã por 2-0. Os vila-condenses acabaram com os mesmos pontos dos 'arsenalistas', mas perderam na diferença de golos.

