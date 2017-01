Sporting de Braga é o primeiro finalista da Taça da Liga

O Sporting de Braga tornou-se esta quarta-feira no primeiro finalista da presente edição da Taça da Liga de futebol, ao vencer no estádio algarve o Vitória de Setúbal por 3-0, na primeira meia-final da prova.

Os 'arsenalistas' cedo se adiantaram no marcador, quando Pedro Santos, na conversão de uma grande penalidade, marcou o primeiro golo, aos 13 minutos, tendo depois a equipa bracarense tirado partido dos erros contrários para ampliar a contagem, com golos de Stojiljkovic, aos 66, e de Rodrigo Pinho, aos 87.

Na final, agendada para domingo, igualmente no estádio Algarve, o Sporting de Braga vai defrontar o vencedor da outra meia-final, entre o Benfica, detentor do troféu, e o Moreirense, a disputarb na quinta-feira, no mesmo recinto.

