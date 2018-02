Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting e Braga voltam a jogar para a Liga Europa na quinta-feira

Leões têm a eliminatória na mão, bracarenses com missão quase impossível.

Por Lusa | 09:06

Sporting e Braga regressam esta quinta-feira aos relvados para disputar a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Com tarefas bem distintas, pois se os leões ganharam fora ao Astana por 3-1, os bracarenses vieram de Marselha com uma pesada derrota por 3-0.



Na primeira mão, os 'leões' foram pela primeira vez jogar ao Cazaquistão e regressaram a Lisboa com uma vantagem de 3-1 na bagagem, enquanto os minhotos sofreram uma pesada derrota por 3-0 em França e ficaram em 'maus lençóis'.



Com o goleador Bas Dost de regresso, após paragem por lesão, e vindo de um triunfo em Tondela, por 2-1, para o campeonato, o Sporting tem praticamente o apuramento no 'bolso', num encontro em que o técnico Jorge Jesus poderá aproveitar para poupar algumas das suas principais figuras.



Após receber o Astana, tetracampeão cazaque, a formação lisboeta volta a atuar no Estádio José Alvalade, perante o Moreirense, e depois desloca-se ao Dragão, para defrontar o FC Porto, num duelo que poderá ser determinante para o Sporting continuar na luta pelo título de campeão nacional, que foge há 16 anos.



Fábio Coentrão, Bruno Fernandes, Marcos Acuna, Coates e Gelson Martins estão todos em risco de suspensão e de poderem falhar a primeira mão dos 'oitavos", caso o Sporting confirme o apuramento, situação que também deve levar Jesus a fazer alterações no 'onze' inicial.



No primeiro embate, a eliminatória até começou mal para o lado do Sporting, com o croata Tomasov a dar vantagem ao Astana logo aos sete minutos, mas na segunda parte os 'leões' deram a volta com golos de Bruno Fernandes, aos 48 de grande penalidade, Gelson Martins, aos 50, e do costa-marfinense Doumbia, aos 56.



O encontro está agendado para 18h00.



Vida bem diferente tem o Sporting de Braga, que necessita de recuperar de uma desvantagem de três golos para, pelo menos, levar a decisão da eliminatória com o Marselha para o prolongamento.



No Vélodrome, com Rolando a titular na formação francesa, Germain bisou para a equipa da casa, aos quatro e 69 minutos, enquanto Thauvin fez o terceiro, aos 74.



O central Rául Silva, que falhou o jogo em solo francês devido a castigo, pode regressar às opções do treinador Abel Ferreira, que não deverá poder utilizar Dyego Sousa. O avançado brasileiro saiu lesionado do dérbi com o Vitória de Guimarães, para a I Liga, que terminou com uma goleada dos bracarenses (5-0).



Por seu lado, o Marselha nunca venceu nas cinco vezes que atuou em solo português. Já esta temporada, na fase d egrupos da Liga Europa, os franceses saíram do terreno do Vitória de Guimarães com um desaire por 1-0.



O encontro está marcado para as 20h05.