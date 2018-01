Sporting e FC Porto chegam às meias da Taça da Liga empatados no histórico

Equipas somam 81 vitórias cada no confronto direto.

08:50





- Quadro de resultados dos jogos oficiais:



VIT VIT GOLOS



JOG FCP EMP SCP FCP SCP



--------------------------------------------



- CAMPEONATO (desde 1934/35):



CASA FC Porto 83 45 24 14 147 82



CASA Sporting 84 19 20 45 85 160



TOTAL: 167 64 44 59 232 242

O Sporting e o FC Porto venceram cada qual 81 embates face ao rival, após 226 confrontos diretos, num histórico futebolístico que poderão desempatar quarta-feira, nas meias-finais da Taça da Liga, em Braga.No que será o segundo de cinco duelos em 2017/18 (ficam a faltar os dois das meias-finais da Taça de Portugal e um para o campeonato, no Dragão), 'leões' e 'dragões' procuram uma liderança que ninguém conseguiu assumir em Alvalade, no encontro da primeira volta do campeonato.Os portistas, comandados por Sérgio Conceição, foram superiores aos anfitriões, liderados por Jorge Jesus, mas o marcador manteve-se, até final, a zero, registando-se, assim, o 64.º empate entre os dois conjuntos.Face à igualdade em triunfos, o 'desempate' é favorável aos 'leões', que ostentam 24 golos de vantagem, já que marcaram 327 e só sofreram 303.O conjunto de Alvalade só comanda em matéria de golos, mas já liderou de forma expressiva os 'duelos' com o FC Porto, uma vez que somava mais 19 triunfos (56 contra 37) após o final da década de 70 do século passado.Com a hegemonia que conseguiu no futebol luso nas décadas de 80 e 90, o FC Porto recuperou, ao somar mais 17 triunfos (27 contra 10) do que o Sporting.Os 'azuis e brancos' equilibraram a balança, mas não conseguiram 'disparar' no século XXI, no qual o equilíbrio tem prevalecido: apenas mais duas vitórias portistas (16 contra 14 -- e 16 empates -, em 46 jogos).Sob o comando de Jorge Jesus, que, depois de seis anos na Luz, rumou a Alvalade em 2015/16, o Sporting venceu três jogos consecutivos, com cinco golos do argelino Islam Slimani, mas, o penúltimo foi conquistado pelo FC Porto.Na estreia com a camisola dos 'dragões', a 04 de fevereiro, o brasileiro Soares, que esta época tem sido suplente dos regressados Aboubakar e Marega, marcou os dois golos da vitória do 'onze' de Nuno Espírito Santo por 2-1.O triunfo portista fez a balança nivelar nas 81 vitórias para cada lado, equilíbrio - não desfeito no jogo desta época realizado em Alvalade - que é feito dos desequilíbrios que se registam em cada um dos redutos.Os 'leões' venceram mais de 50% dos jogos caseiros (53 em 104), tal como os 'dragões' (56 em 104), sendo que o número de triunfos fora também é aproximado: 18 do clube lisboeta e 20 do conjunto portuense.No que respeita aos jogos em campo neutro, e em vésperas de um 19.º, a vantagem é muito clara do Sporting, que ganhou 10, empatou três e só perdeu cinco, com 31 golos marcados, contra 18 dos portistas.Em relação à Taça da Liga, os 'leões' também têm superioridade, pois, sempre em Alvalade, somam um triunfo, por 4-1, nas meias-finais de 2008/09, e uma igualdade, a zero, na primeira jornada da fase de grupos de 2013/14.O 227.º encontro oficial entre Sporting e FC Porto, a contar para as meias-finais da Taça da Liga, realiza-se na quarta-feira, a partir das 20:45, no Estádio Municipal de Braga.