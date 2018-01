Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tensão máxima em Braga para o Sporting - FC Porto

19:00

O Sporting e o FC Porto procuram esta quarta-feira qualificar-se para a final da Taça da Liga portuguesa de futebol, em Braga, procurando juntar-se no jogo decisivo de sábado ao Vitória de Setúbal.



No Municipal de Braga, que recebe a 'final four', 'leões' e 'dragões' procuram regressar à final de uma prova que nunca venceram, mas na qual já estiveram duas vezes cada.



Esta será a segunda vez que as duas equipas se encontram esta temporada, depois do 0-0 em Alvalade para o campeonato, sendo que ainda vão jogar mais três vezes.



O encontro poderá servir para os treinadores lançarem reforços de inverno, com o FC Porto a poder estrear o médio Paulinho e o avançado Waris, e o Sporting os médios Misic, que já foi convocado, e Wendel, e o avançado Montero.



O Sporting e o FC Porto podem desempatar o confronto direto, uma vez que cada um tem 81 triunfos face ao rival, após 226 encontros.



Na primeira meia-final, o Vitória de Setúbal, da I Liga, beteu a Oliveirense, da II Liga, por 2-0 e tornou-se no primeiro finalista da 10.ª edição.



Tensão máxima na chegada das claques ao estádio

Os adeptos de ambas as equipas estão a ser acompanhados pela PSP na chegada ao Estádio Municipal de Braga. As autoridades reforçaram a segurança para garantir que nada corre fora do previsto neste jogode alto risco.



Também as equipas já estão a caminho, com Bruno de Carvalho a acompanhar o Sporting no autocarro do clube.