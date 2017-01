Sporting empresta Lukas Spalvis ao Belenenses

Lukas Spalvis, que alinhava no Aalborg, é um dos reforços do Sporting tendo em vista a próxima temporada





Spalvis, que também tem a nacionalidade alemã, fez parte da sua formação no Friburgo, mas ainda com idade de júnior (17 anos) transferiu-se para o Aalborg. Em 2015/16, o avançado marcou 19 golos em 33 jogos e sagrou-se no melhor marcador do campeonato dinamarquês.

O Sporting anunciou esta terça-feura que cedeu por empréstimo até final da temporada o futebolista Lukas Spalvis ao Belenenses, avançado lituano que falhou a primeira metade da temporada devido a problemas físicos.O jogador de 22 anos foi contratado aos dinamarqueses do Aalborg no verão, mas uma grave lesão no joelho direito, sofrida ainda durante a pré-época, impediu Spalvis de somar qualquer jogo oficial pelo emblema de Alvalade.Já recuperado dos problemas físicos, o Sporting optou por emprestar o internacional lituano ao Belenenses até final da temporada.