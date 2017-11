Sporting expulsa sócio Paulo Pereira Cristóvão

O Sporting anunciou esta sexta-feira, em comunicado no site oficial , que Paulo Pereiro Cristóvão foi expulso de sócio do clube. A decisão terá sido tomada em unanimidade com o Conselho Fiscal e Disciplinar por "violação dos Estatutos e inobserverância de várias deveres a que todos os sócios estão obrigados, considerando, ainda para mais, o estatuto de utilidade pública da Instituição".Segundo o Sporting na base da decisão está "a violação dos seguintes deveres: honrar o clube e defender o seu nome e prestígio, zelar pela coesão interna do clube, manter impecável comportamento moral de forma a não prejudicar os legítimos interesses do Sporting -- designadamente, defendendo e zelando pelo património do clube".Num comunicado enviado às redações, José Pereira Cristóvão aproveitou para demonstrar o seu desagrado perante a notícia, que segundo afirma, só tomou conhecimento da mesma através da comunicação social."Sobre isto cumpre-me referir que estou imensamente tranquilo quanto ao desfecho final, na justiça, que esta ilegal decisão irá merecer. Será nos tribunais civis que esta decisão ilegal será dirimida e anulada e será nos mesmos tribunais que irá ser solicitada a dissolução deste conselho fiscal que, ao arrepio das elementares leis do país, se deixou enredar numa teia de submissão a um homem, violando não somente os estatutos mas também aquilo que deveria ser a sua missão de fiscalizar a actividade da direccao", pode ler-se no documento.O inspetor da PJ referiu ainda que ser sportinguista não se reflete apenas no cartão de sócio. "O próprio actual presidente esteve diversos anos sem pagar qualquer quota de associado e mesmo assim hoje é presidente", diz o comunicado, em clara alusão a Bruno de Carvalho.Por último, Cristóvão volta a relembrar que "não é expulsando um sócio que conseguirão tapar o que deve ser destapado, nomeadamente as graves situações que estão a ser levadas a cabo por quem se julga dono do clube e faz dele o seu único modo de vida".Recorde-se que o inspetor da Polícia Judiciária tem tecido várias críticas e comentários negativos ao presidente dos leões, Bruno de Carvalho.Recentemente, Cristóvão fez uma denúncia no DIAP acerca da contratação do jogador japonês Tanaka, visando o dirigente do clube.