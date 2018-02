Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting falha pagamento de 1 milhão ao Braga

Valor da tranche a que o Sporting de Braga tem direito devia ter sido paga até ao passado dia 10 de fevereiro.

09:08

O Sporting falhou o pagamento de uma prestação do negócio de Rodrigo Battaglia ao Sp. Braga, no valor de um milhão de euros, apurou o CM.



A data limite para saldar a dívida da segunda tranche do negócio, realizado no verão passado, terminava no dia 10 de fevereiro, pelo que, nesta altura, os leões estão em incumprimento para com a SAD arsenalista.



O jogador argentino, de 26 anos, chegou a Alvalade no passado mês, em troca de 3,5 milhões de euros por 60% do passe, ficando, na altura, 20% na posse do clube minhoto e igual percentagem para os representantes do jogador. O Sp. Braga recebeu ainda o passe de Ricardo Esgaio, bem como o empréstimo do brasileiro Jefferson.



O Sporting só liquidou ainda um milhão de euros pelo médio argentino (mais 800 mil referentes ao IVA da transação), mas mesmo esse valor foi pago fora da data prevista, tal como o CM noticiou.



Para além do pagamento falhado no início do mês, existem contratualizadas mais duas tranches: um milhão no próximo mês de junho e mais 500 mil euros em dezembro.



Contactada pelo CM, fonte do Sporting de Braga não confirmou nem desmentiu o atraso no pagamento por parte da SAD leonina. Já fonte do Sporting reconheceu o atraso no pagamento da prestação, mas garantiu que os leões estão à espera do valor do mecanismo de solidariedade referente aos jogadores Rui Fonte e Pedro Santos (ambos formados em Alcochete e que no verão deixaram o Sporting de Braga) de forma acertar os valores efetivos de pagamento.



