Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting faz viagem mais longa de sempre

Leões partiram em deslocação de 8 horas até Astana para a 1ª mão dos dezasseis avos da Liga Europa.

Por João Pedro Óca | 08:21

A equipa do Sporting fez durante a última madrugada a sua viagem mais longa de sempre nas provas da UEFA. Os leões partiram de Lisboa para Astana, no Cazaquistão, numa deslocação de cerca de oito horas, com partida às 21h30 de ontem e chegada prevista para as 06h30 de hoje (12h30 locais).



A comitiva leonina, com 21 jogadores, percorreu 6164 km num voo charter, num avião totalmente equipado para dar o máximo conforto aos jogadores. De forma propositada, a viagem para o encontro da 1ª mão dos dezasseis avos de final da Liga Europa realizou-se durante a noite para que a equipa possa dormir em bancos-cama e chegar o mais fresca possível do ponto de vista físico e mental. O treino de adaptação ao estádio será às 18h00 locais.



As adversidades nesta autêntica odisseia do Sporting vão muito além do tempo de viagem. Há outros fatores que preocupam os responsáveis leoninos, como as temperaturas negativas e o relvado sintético.



À hora do jogo (16h00 em Portugal, 22h00 locais) prevê-se que os termómetros marquem 18 graus negativos em Astana, mas no interior do estádio, que tem cobertura amovível e é climatizado, a temperatura deverá rondar os 15 graus positivos.



Jogar num relvado sintético é outro aspeto que não agrada a Jorge Jesus, uma vez que implica uma abordagem ao encontro diferente por parte dos jogadores, que estão habituados a pisar relva natural.



"Sabemos que esta eliminatória será difícil por vários fatores, não só por ser longe. Estamos em várias provas, com jogos de três em três dias e a rodar jogadores. Isso tem influência", disse o treinador do Sporting, abrindo a porta a alterações no onze.



À Sporting TV, Jesus destacou ainda o facto de o Astana não jogar desde dezembro. "Não temos um conhecimento profundo deles", disse o técnico, que garantiu também que o Sporting "quer fazer uma Liga Europa ao nível do que fez na Champions" esta época.



PORMENORES

Rúben Ribeiro avança

Rúben Ribeiro poderá ser uma das novidades no onze de Jorge Jesus no jogo de amanhã, apurou o CM. O médio falhou o último jogo com o Feirense devido a problemas físicos, mas está recuperado e pode ser opção.



Fábio e Acuña regressam

Fábio Coentrão e Marcos Acuña não jogaram com o Feirense por castigo, mas devem voltar ao onze no duelo de amanhã.



4 em risco para a 2ª mão

Bruno Fernandes, Acuña, Gelson e Fábio Coentrão falham o jogo da 2ª mão (dia 22) se virem um cartão amarelo amanhã.



Astana sem o craque

Jorge Jesus lembrou a ausência de Kabananga, ex-avançado do Astana que assinou pelo Al Nassr: "Era fundamental."