Sporting investe 14,5 milhões de euros em reforços

Leões são os que mais investiram no mercado de inverno, com as contratações de Wendel, Misic, Lumor, Montero e Rúben Ribeiro.

Por Mário Figueiredo | 08:35

O Sporting foi o clube português mais ativo no mercado de janeiro, gastando 14,5 milhões de euros em cinco reforços.



Os leões, vencedores da Taça da Liga e ainda a disputar o título de campeão, a Taça de Portugal e a Liga Europa, investiram forte na reabertura do mercado. A compra do médio Wendel foi a mais cara, com os leões a pagarem 7,5 milhões de euros ao Fluminense. O miolo foi ainda reforçado com o croata Misic (Rijeka) por três milhões de euros. Para o ataque chegou Rúben Ribeiro (Rio Ave) por meio milhão de euros. Montero regressou a custo zero, mas os leões pagam um milhão de euros de prémio de assinatura ao colombiano.



Contudo, os leões não ficaram por aqui. Ontem oficializaram a chegada do lateral-esquerdo Lumor, do Portimonense, pagando 2,5 milhões de euros. No total gastaram 14,5 milhões de euros.



Os leões também aproveitaram este mercado de inverno para arrumar a casa. Saíram por empréstimo com opção de compra obrigatória no final da época Tobias (N. Forest, 2,5 milhões de euros) e Jonathan Silva (Roma, 5,7 milhões). Também Alan Ruiz está de volta ao Colón com opção de compra de 7 milhões de euros (70% do passe). Iuri Medeiros foi para o Génova por empréstimo de um milhão de euros (opção de compra de 10 milhões). Mattheus Oliveira (V. Guimarães), Dala (Rio Ave) e Wallyson (V. Setúbal) regressam no final da época. Ao todo, os leões gastaram esta temporada 55,5 milhões de euros em reforços. Um investimento do tamanho da ambição.