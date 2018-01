Sporting joga com Cova da Piedade no Estádio do Bonfim

Confirmação foi feita esta quinta-feira pelo clube de Almada.

O Clube Desportivo da Cova da Piedade anunciou, esta quinta-feira, que a partida com o Sporting Clube de Portugal, a contar para a Taça de Portugal, se deverá realizar no Estádio do Bonfim.

Em comunicado, o clube de Almada diz que a decisão se prendeu com a "falta de iluminação" e a "diversos condicionantes relacionados" e que, "apesar de todo o esforço", não estava reunidas as condições para que a partida se realizasse no Estádio Municipal José Martins Vieira.



Desta feita, a partida passa de Almada para Setúbal, onde se deverá realizar a 10 de janeiro, pelas 20h30.