Sporting joga em Chaves para a Taça de Portugal a 17 de janeiro

Nas meias-finais, a disputar a duas mãos, em março e abril, o vencedor do Estoril-Académica defronta Benfica ou Leixões, enquanto a outra vaga na final será disputada entre o Desportivo de Chaves ou o Sporting e o Sporting da Covilhã ou o Vitória de Guimarães.

O encontro dos quartos de final da Taça de Portugal em futebol entre o Desportivo de Chaves e o Sporting, o único que coloca frente a frente duas equipas da I Liga, realiza-se a 17 de janeiro.Segundo comunicou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o encontro tem início às 20:15, duas horas depois do arranque dos 'quartos', com o embate entre o Estoril-Praia e a 'secundária' Académica.No dia seguinte, o Benfica recebe o Leixões, da II Liga, pelas 20:30, e o Vitória de Guimarães atua no reduto do 'secundário' Sporting da Covilhã, que na ronda anterior afastou o detentor Sporting de Braga.