Sporting luta por Troféu Cinco Violinos contra a Fiorentina

Jogo tem lugar em Alvalade.

17:59

O jogo deste sábado frente à Florentina é o último do clube de Alvalade antes do início do campeonato português e insere-se num conjunto de jogos particulares que o clube está a promover neste período.

O encontro está marcado para as 18h no Estádio José Alvalade.

O onze inicial faz-se compor por: Rui Patrício; Piccini, Tobias Figueiredo, William Carvalho e Fábio Coentrão; Gelson Martins, Battaglia, Bruno Fernandes e Acuña; Podence e Bas Dost da parte do Sporting e por Sportiello; Bruno Gaspar, Cristofor, Francescoli e Andrea de Olivera; Astori e Moreno; Chiesa, Hagi e Zekhnini; Babacar Khouma do lado da Florentina