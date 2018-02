Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting multado em 5.738 euros por atraso na 'flash-interview'

Clube lisboeta foi ainda multado devido ao comportamento dos seus apoiantes durante o jogo com o Vitória de Setúbal.

19:36

O Sporting foi multado em 5.738 euros devido ao atraso no início da 'flash-interview', após a receção ao Vitória de Guimarães, em jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol.



Segundo o comunicado do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol - secção profissional, os 'leões' foram multados por o defesa central Mathieu ter-se atrasado para a 'flash-interview', obrigando a mesma a ter início com 15 minutos de atraso.



O clube lisboeta foi ainda multado em mais 5.160 euros devido ao comportamento dos seus apoiantes durante o jogo com o Vitória de Setúbal, da final da Taça da Liga, por estes terem deflagrado um total de 21 engenhos pirotécnicos.



Os sadinos também foram multados, num total de quatro mil euros, devido ao comportamento incorreto dos seus apoiantes, através de insultos para os intervenientes do jogo e por terem deflagrado um total de seis engenhos pirotécnicos.



Entre as várias decisões publicadas hoje, destaque ainda para a multa de 804 euros aplicada ao treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, por ter danificado com a mão a parte lateral do banco de suplentes no encontro em Moreira de Cónegos com o Moreirense.



Da lista de castigos hoje publicada, realce para o Belenenses, que está privado de três jogadores para a próxima jornada, a deslocação a Setúbal.



Os 'azuis' do Restelo não vão poder contar com Diogo Viana e Yebda, que atingiram uma série de cartões amarelos, nem com Chaby, expulso com vermelho direto.