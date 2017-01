Sporting, onde está o problema?

Gelson e Bas Dost são um paradoxo



Gelson e Bas Dost são dois jogadores em contraciclo no Sporting. Com a equipa em crise de resultados e objetivos e todo o setor defensivo em causa, os dois jogadores destacam- -se pelos desempenhos individuais, não só no contexto interno, como em toda a Liga.



Gelson lidera a lista dos jogadores com mais assistências no campeonato. Tem oito passes que garantiram golos (é seguido de Wilson Eduardo, Sp. Braga, que tem sete). Tem-se afirmado como a principal figura dos leões. Já o avançado internacional holandês Bas Dost lidera a tabela dos marcadores da Liga, com 13 golos. É igualmente o jogador do campeonato com melhor média de golos por jogo: 0,93 finalizações por partida.



Não deixa de ser curioso que Gelson ganhou espaço devido à saída de João Mário e que Bas Dost faz calar quem garantia que a saída de Slimani seria o maior problema de Jorge Jesus nesta época. Dois jogadores em paradoxal época leonina.



O treinador ou a equipa? A estrutura diretiva ou o staff desportivo? Más escolhas dos jogadores de segunda linha ou falta de objetividade das primeiras escolhas? De quem é, afinal, a culpa da má época do Sporting? Seguramente, cada parte terá o seu quinhão de responsabilidades. Mas olhando apenas e só para a frieza dos números, há um dado que desde logo releva: a equipa leonina tem no setor defensivo o seu calcanhar de Aquiles. Está a sofrer mais golos e, neste capítulo, a presente temporada é uma das piores três dos últimos dez anos.Vamos aos factos, tendo como base de análise a única frente em que a equipa leonina ainda compete, o campeonato. O Sporting termina a primeira volta em quarto lugar com 34 pontos, menos dez do que na mesma altura da época passada. Era então líder e agora é quarto. Tinha 35 golos marcados e atualmente tem 29. E chegamos aos golos sofridos: 16 agora contra somente nove em 2015/16, a primeira época de Jorge Jesus. É neste setor que se nota mais a diferença. Na temporada transata, a equipa do Sporting sofreu o 16º golo na Liga apenas à 26ª jornada. Nesta, como se vê, isso acontece ao fim de 17 jogos.Nos últimos dez anos, inferior ao registo atual só nas épocas de 2012/13 (pior temporada desportiva da história do clube), quando o 16º golo sofrido aconteceu na 13ª jornada, e em 2010/11 (16ª jornada).No seu primeiro ano em Alvalade, Jorge Jesus fez do setor defensivo uma fortaleza. Com 21 golos sofridos, a defesa do Sporting foi a menos batida do campeonato. Todo esse trabalho parece agora ter ido por água abaixo, como disso é prova a elevada rotação no setor, com 12 jogadores utilizados (ver caixa anexa). Boa parte da explicação para o desaire da época passa por aqui.