Sporting paga totalidade da dívida à Doyen

Pagamento refere-se à transferência do futebolista internacional argentino Marcos Rojo para o Manchester United.

O Sporting pagou a totalidade da dívida à Doyen, no valor de 17 milhões de euros, referente à transferência do futebolista internacional argentino Marcos Rojo para o Manchester United, confirmou esta sexta-feira fonte do clube lisboeta à agência Lusa.



O Sporting efetuou um último pagamento de 13,3 milhões de euros ao fundo de investimento, correspondente ao valor que ainda era devido pelo clube presidido por Bruno de Carvalho, na sequência de uma decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), confirmada pelo Supremo Tribunal da Suíça.



De acordo com a mesma fonte, a liquidação da totalidade da dívida à Doyen, com a qual rescindiu de forma unilateral, permite ao Sporting receber 6,1 milhões de euros, referentes a prémios de participação nas competições europeias, que estavam retidos pela UEFA.