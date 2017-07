Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting perde por 3-2 frente ao Basileia

Equipa portuguesa foi derrotada na Suíça.

15.07.17

Sporting perdeu este sábado frente ao Basileia, por 3-2, em jogo de preparação para a época futebolística 2017/18, em Portalban, na Suíça.



O holandês Bas Dost deu vantagem aos 'leões', aos 28 minutos, na conversão de uma grande penalidade, a mesma forma com que os oito vezes campeões suíços empataram a partida, seis minutos depois, numa conversão do argentino Matias Delgado.



Renato Steffen, aos 42, deu vantagem ao Basileia, Matheus Pereira empatou para o Sporting, aos 77, e Kevin Bua selou o triunfo para a formação helvética, aos 80.



Este foi o terceiro encontro dos comandados de Jorge Jesus em solo helvético, depois da vitória por 2-1 frente aos turcos do Fenerbahçe e da derrota diante dos espanhóis do Valência por 3-0, na quarta e na quinta-feira, respetivamente.