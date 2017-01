Sporting perdoa castigo a Ruiz

Na primeira época de leão ao peito, os números de Ruiz ficam aquém das expectativas. Onze jogos em todas as competições, nove como titular e um golo.

Alan Ruiz, avançado do Sporting, regressou a Lisboa para se apresentar ao trabalho e ficar às ordens do treinador Jorge Jesus com seis dias de atraso. Contudo, deverá escapar a um castigo por parte do clube, apurou oO argentino alegou problemas pessoais, comunicou que a filha estava doente aos responsáveis leoninos e só ontem voltou a Lisboa, quando se deveria ter apresentado no passado dia 27 de dezembro, como o restante plantel. Face à justificação apresentada, o clube de Alvalade não pretende avançar com qualquer sanção disciplinar para o argentino, que falhou a última semana de treinos. O arranque de época de Alan Ruiz tem sido atribulado e o argentino tarda em justificar os 8 milhões de euros que os leões pagaram no final da última época. Osabe que o avançado de 23 anos já demonstrou o seu descontentamento por não jogar com regularidade e também perante esse cenário o Sporting não quer desgastar ainda mais a relação, com uma multa.Jorge Jesus confia nas capacidades do argentino e acredita que o jovem pode acrescentar valor à equipa quando atingir o momento de forma ideal. Osabe que vários clubes do futebol sul-americano, como o River Plate (Argentina), estão atentos à situação do avançado, mas estudam apenas propostas de empréstimo, o que não agrada aos responsáveis leoninos, que procuram rentabilizar o investimento no avançado.