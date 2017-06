Sporting prolonga contrato com o guarda-redes de futsal André Sousa

O facto de a equipa poder utilizar o Pavilhão João Rocha a partir do próximo dia 21 de junho é também um trunfo que André Sousa destaca: "Acredito que todas as modalidades estejam ansiosas para a estreia. O sentimento é recíproco, não só para nós, atletas, como também para a família sportinguista. É o nascer de uma casa comum que será ponto de encontro para todos".



Em relação aos objetivos da equipa para a próxima época, André Sousa mostra-se ambicioso: "Passam por mais do mesmo: conquistar todas as competições em que o Sporting esteja inserido".O facto de a equipa poder utilizar o Pavilhão João Rocha a partir do próximo dia 21 de junho é também um trunfo que André Sousa destaca: "Acredito que todas as modalidades estejam ansiosas para a estreia. O sentimento é recíproco, não só para nós, atletas, como também para a família sportinguista. É o nascer de uma casa comum que será ponto de encontro para todos".

O Sporting chegou esta terça-feira a acordo com o guarda-redes de futsal André Sousa para o prolongamento do contrato entre as duas partes."É um sentimento de felicidade enorme continuar com o símbolo do leão ao peito. O prolongar de um contrato e de um caminho feito há três anos", disse André Sousa, em declarações ao jornal do Sporting.Com efeito, o guarda-redes 'leonino' cumpriu a terceira temporada ao serviço dos 'leões', após passagens pelo Fundão (2012/14), Operário (2012/13), Académica (2005-07 e 2011/12) e Instituto D. João V (2008-11).