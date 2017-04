Sporting queixa-se de agressão de Samaris a adversário

"Quando existe impunidade, há sempre reincidência. Será que desta vez o árbitro também vai dizer que foi um lance normal de jogo? Aguardemos...", disse o diretor de comunicação do Sporting, clube que já tinha pedido a instauração de um processo disciplinar contra o jogador do Benfica por uma agressão durante o Clássico: os leões asseguram que Samaris agrediu Alex Telles no último encontro dos encarnados com o FC Porto.





Momentos antes do apito final em Moreira de Cónegos, a confusão instalou-se em campo.Jogadores e dirigentes do Benfica e do Moreirense envolveram-se em atritos, com a equipa da casa a reclamar uma agressão de Samaris a Diego Ivo antes do cair do pano.A polémica continuou fora das quatro linhas com Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, a partilhar um vídeo do momento da polémica. Para além das imagens, Nuno Saraiva também deixou uma pergunta.