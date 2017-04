Sporting quer Jonas castigado

CM haverá ainda uma queixa apresentada no Instituto Português do Desporto e Juventude contra o Benfica por dar apoio a grupos organizados de adeptos (claques), em que pedem que o Estádio da Luz seja interditado.



Segundo apurou ohaverá ainda uma queixa apresentada no Instituto Português do Desporto e Juventude contra o Benfica por dar apoio a grupos organizados de adeptos (claques), em que pedem que o Estádio da Luz seja interditado.

O que achou desta notícia?







60% Muito insatisfeito

60% 2%

2%

2%

2% 36% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







60% Muito insatisfeito

60% 2%

2%

2%

2% 36% Muito satisfeito pub

O Sporting vai avançar com uma queixa contra o benfiquista Jonas, que abalroou o treinador do FC Porto, Nuno Espírito Santo, no decorrer do clássico (1-1) de sábado no Estádio da Luz.Os leões entendem que tratou-se de uma agressão de um jogador a um treinador e recorrem ao regulamento disciplinar da Liga para pedir um castigo entre dois meses e dois anos.sabe que os leões vão apresentar três participações para o Conselho de Disciplina da FPF que visam, além do avançado brasileiro Jonas, o grego Samaris (por agressão a Alex Telles), e uma última que visa o treinador Rui Vitória (ameaças e pressão sobre os árbitros), o ‘vice’ Domingos Almeida Lima (por questionar a imparcialidade do Conselho de Disciplina), o diretor de comunicação Luís Bernardo (por pronunciar-se sobre a parcialidade da justiça desportiva) e o próprio Benfica.