Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting quer vender Doumbia

Elevado número de lesões musculares joga contra o atleta.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 01:30

O Sporting quer vender Seydou Doumbia na reabertura do mercado em janeiro, apurou o Correio Sport.



Os leões estão descontentes com o rendimento desportivo do costa-marfinense de 29 anos e querem cedê-lo a título definitivo, de forma a cobrir os três milhões de euros de compra obrigatória fixados no contrato firmado com os italianos da Roma.



Além de tudo isto, o jogador é um dos mais bem pagos no plantel leonino, com um ordenado anual bruto a rondar os quatro milhões de euros.



Também a propensão para contrair lesões musculares é outro dos fatores que jogam contra a permanência em Alvalade.



Ao que o Correio Sport apurou, os leões pretendem encaixar com a venda do passe do avançado uma verba próxima dos 20 milhões, valor que tem desencorajado muitos dos potenciais interessados no africano.



No último relatório e contas da SAD leonina, foi especificado o valor gasto com o jogador, que ascende aos 7,2 milhões: 500 mil euros de empréstimo, três milhões de compra obrigatória, 700 mil euros de comissões e três milhões de prémio de assinatura.



Desde que chegou a Alvalade, no passado mês de julho, Doumbia conta com 13 jogos oficiais (quatro como titular) e apenas dois golos apontados.